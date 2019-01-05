Капитан сборной России Костин извинился за поведение после матча с США

Капитан молодежной сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после полуфинала молодежного ЧМ против США (1:2). 19-летний форвард перед награждением лучших россиян по итогам турнира от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке.

"Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео моего поведения. Я хочу извиниться.

Я не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень хочу побеждать за своих партнеров по команде, мою семью и мою страну. Поражение было болезненным и тяжелым. К сожалению, я повел себя плохо.

Приношу извинения американским хоккеистам, извинения фанатам в Ванкувере и всем хоккейным фанатам, которые смотрели матч. Я не должен бы себя так вести.

После того, как я посмотрел видео, я понял, что я не хочу так представлять себя, свою семью и свою страну. Пожалуйста, примите мои извинения", - написал Костин в Твиттере.

Отметим, что после игры Костин заявил: "Мы русские – здесь все и всё против нас".

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