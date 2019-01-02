Капитан молодежной сборной Канады Макс Комтуа: "Стараемся играть агрессивно, иногда эмоции берут верх"

Нападающий и капитан молодежной сборной Канады Макс Комтуа ответил на вопрос о симуляциях, за которые его критиковали после матча с Россией (1:2) на чемпионате мира 2019 года, сообщает обозреватель CBS Sports Пит Блэкберн.

– Стараемся играть агрессивно, поэтому иногда эмоции берут верх. Хотим получать преимущество над каждой командой, такие вещи случаются. Мне просто нужно быть осторожнее. Меня также много толкают и атакуют, – приводит слова Комтуа Sportsnet.

На 14-й минуте матча с Россией капитан "кленовых листьев" в средней зоне подтолкнул Клима Костина, капитан россиян тут же ответил. Однако вместо продолжения поединка Комтуа упал на лед, как подкошенный. Судьи трактовали его поведение как симуляцию и выписали две минуты.

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