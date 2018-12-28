Канадский мальчик нарисовал плакат на русском языке с просьбой о шайбе. Коваленко исполнил его желание

Сборная России обыграла Данию в своем первом матче в рамках молодежного чемпионата мира-2019 (4:0). В составе победителей шайбы забросили Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Один из юных болельщиков, присутствовавших на матче, нарисовал плакат с просьбой подарить ему шайбу на русском языке. Желание ребенка исполнил форвард Николай Коваленко. Об этом сообщила мама мальчика в своем Инстаграме.

- Спасибо за шайбу, Николай Коваленко. Четвертая для коллекции, - написала она.

Парень нарисовал еще один плакат и получил шайбу и от сборной Дании.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​