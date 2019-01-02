Канадцы в шоке после поражения от России в хоккее

Молодежная сборная России обыграла Канаду в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2019 – 2:1.

Журналист канадского спортивного канала TSN рассказал, что вся ночь была шоком для сборной Канады – от эмоций, количества зрителей и величественности арены до мощи соперника.

"Канада – Россия. Новогодний фейерверк. Две мировые хоккейные супердержавы, столкнувшиеся на канадской земле с многолетней историей ненависти, готовы написать следующую главу. Напряжение было высоко, эмоции зашкаливали, в результате – под сводами ледовой арены в Ванкувере прозвучал российский гимн", – пишет автор статьи.

Он также приводит слова главного тренера сборной Канады Тима Хантера, который назвал данное поражение уроком.

– Мы должны усвоить урок. Это бесплатный урок, мы не уничтожены, – цитирует TSN слова Хантера.

В статье также отмечается игра голкипера сборной России Петра Кочеткова. Он отразил 30 бросков по воротам из 31 и шокировал таким образом канадцев перед более чем 17-тысячной толпой.

Сборная Канады играла с широко раскрытыми глазами, отмечает автор. "Это все поправимо", – сказал главный тренер канадской сборной.

Напомним, что Сборная России победила Канаду в групповом турнире впервые с 2001 года. После этого команда встречалась с канадцами на предварительной стадии четыре раза – в 2002, 2011, 2013 и 2017 годах – и все время проигрывала. Что в то же время не мешало россиянам побеждать канадцев в решающих матчах плей-офф.

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