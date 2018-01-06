20:52 6 января | Хоккей — Молодежный ЧМ

Канадцы странно отпраздновали золото МЧМ-2018 с телефонами в руках. Фото

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Сборная Канады обыграла Швецию со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира 2018 года. После встречи канадское издание Sportsnet опубликовало фотографию из раздевалки национальной команды. На нем хоккеисты сидят поодиночке с телефонами в руках.

"Как поколение 2000-х празднует золото", – гласит подпись к фотографии.

Сборная Канады – победитель МЧМ-2018

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Pablo_75

Светлое будущее...

21:31 6 января

Таки да

Обратите внимание - у них Быстрее, Умнее, Сильнее. Умнее, а не Выше, как у некоторых.

21:28 6 января

Таки да

Наши также, только без медалей. :-)

21:25 6 января

Andersen2

Или прикол, или сообщают о победе, или читают поздравления.

21:19 6 января

Питсбург Пингвинз

Выглядит как спланированный прикол.

21:17 6 января