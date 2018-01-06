Канадцы странно отпраздновали золото МЧМ-2018 с телефонами в руках. Фото

Сборная Канады обыграла Швецию со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира 2018 года. После встречи канадское издание Sportsnet опубликовало фотографию из раздевалки национальной команды. На нем хоккеисты сидят поодиночке с телефонами в руках.
"Как поколение 2000-х празднует золото", – гласит подпись к фотографии.
Сборная Канады – победитель МЧМ-2018
How millennials celebrate a gold medal. pic.twitter.com/IhbQn4922S– Sportsnet (@Sportsnet) 6 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Pablo_75
Светлое будущее...
21:31 6 января
Таки да
Обратите внимание - у них Быстрее, Умнее, Сильнее. Умнее, а не Выше, как у некоторых.
21:28 6 января
Таки да
Наши также, только без медалей. :-)
21:25 6 января
Andersen2
Или прикол, или сообщают о победе, или читают поздравления.
21:19 6 января
Питсбург Пингвинз
Выглядит как спланированный прикол.
21:17 6 января