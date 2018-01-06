Канадцы странно отпраздновали золото МЧМ-2018 с телефонами в руках. Фото

Сборная Канады обыграла Швецию со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира 2018 года. После встречи канадское издание Sportsnet опубликовало фотографию из раздевалки национальной команды. На нем хоккеисты сидят поодиночке с телефонами в руках.

"Как поколение 2000-х празднует золото", – гласит подпись к фотографии.

Сборная Канады – победитель МЧМ-2018