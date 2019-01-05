Канадцы надели маски президентов России и США на полуфинале МЧМ

Болельщики сборной Канады присутствуют на матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2019 между сборными России и США в Ванкувере. Двое из них надели маски президентов стран команд-соперников по полуфиналу – Владимира Путина и Дональда Трампа.

Канада впервые в истории не сможет завоевать медали домашнего МЧМ. В четвертьфинале хозяева уступили Финляндии (1:2 ОТ), а до этого в последней встрече группы проиграли россиянам (1:2).

Трансляция матча Россия – США

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею