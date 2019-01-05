Канадцы надели маски президентов России и США на полуфинале МЧМ

Болельщики сборной Канады присутствуют на матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2019 между сборными России и США в Ванкувере. Двое из них надели маски президентов стран команд-соперников по полуфиналу – Владимира Путина и Дональда Трампа.
Канада впервые в истории не сможет завоевать медали домашнего МЧМ. В четвертьфинале хозяева уступили Финляндии (1:2 ОТ), а до этого в последней встрече группы проиграли россиянам (1:2).
#WorldJuniors2019 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/4iLWt7ejXl– Robert Söderlind (@HockeyWebCast) 4 января 2019 г.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею
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