Канада забросила 8 шайб Дании на МЧМ

Сборная Канады обыграла Данию в матче группового турнира МЧМ - 8:0. Команда набрала 10 очков в 4-х играх и стала недостижимой для соперников по группе А.

В 1/4 финала канадцы встретятся с четвертой командой группы B. В том случае, если Швейцария не обыграет Чехию в основное время, то именно эта сборная будет играть с Канадой.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

"Дания" - "Канада" - 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

Голы: Томас - 1 (Рэддиш, Катчук), 3:52 - 0:1. Хауден - 1 (Комтуа, Фут), 17:21 - 0:2. Стил - 3 (Клейг, Киру), 19:39 - 0:3. Макар - 2 (бол., Бин), 27:52 - 0:4. Хауден - 2 (Фут, Форментон), 29:20 - 0:5. Форментон - 1 (Тимминс), 43:30 - 0:6. Маклеод - 1, 49:03 - 0:7. Батерсон - 2 (бол., Фут, Маклеод), 52:26 - 0:8.

Вратари: Грансеэ - Харт.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 18 (4+7+7) - 44 (14+11+19).

Судьи: Николич, Шеквист.

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