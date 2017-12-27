Канада стартовала на МЧМ с победы над Финляндией

Сборная Канады в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2018 обыграла Финляндию - 4:2. По шайбе в составе канадской команды забросили Дрэйк Батерсон, Тэйлор Рэддиш, Борис Катчук и Сэм Стил.

В следующем поединке Канады сыграет со Словакией. Финляндия встретится с Данией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Канада - Финляндия - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Катчук - 1 (Томас), 5:34 - 1:0. Стил - 1 (бол., Рэддиш, Киру), 6:01 - 2:0. Хепониеми - 1 (Вялимяки), 12:19 - 2:1. Батерсон - 1 (Гаджович, Мете), 12:52 - 3:1. Йокихарью - 1 (бол., Толванен, Койвула), 27:31 - 3:2. Рэддиш - 1 (Катчук), 32:47 - 4:2.

Вратари: Харт - Луукконен (58:11).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 32 (7+10+15) - 31 (12+11+8).

Судьи: Кулев, Николич.

26 декабря. Баффало. KeyBank Center.