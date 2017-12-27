Канада стартовала на МЧМ с победы над Финляндией

Сборная Канады в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2018 обыграла Финляндию - 4:2. По шайбе в составе канадской команды забросили Дрэйк Батерсон, Тэйлор Рэддиш, Борис Катчук и Сэм Стил.
В следующем поединке Канады сыграет со Словакией. Финляндия встретится с Данией.
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Канада - Финляндия - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: Катчук - 1 (Томас), 5:34 - 1:0. Стил - 1 (бол., Рэддиш, Киру), 6:01 - 2:0. Хепониеми - 1 (Вялимяки), 12:19 - 2:1. Батерсон - 1 (Гаджович, Мете), 12:52 - 3:1. Йокихарью - 1 (бол., Толванен, Койвула), 27:31 - 3:2. Рэддиш - 1 (Катчук), 32:47 - 4:2.
Вратари: Харт - Луукконен (58:11).
Штраф: 12 - 6.
Броски: 32 (7+10+15) - 31 (12+11+8).
Судьи: Кулев, Николич.
26 декабря. Баффало. KeyBank Center.
Материалы других СМИ
ростовский свин
ничего финны еще накажут эту канаду...
06:56
Владо
Акстись,зассыха(05:02),кто тут плачется-то кроме тебя,здесь обсуждают отдельно взятое судейство в отдельно взятой игре. Питух!
05:14
Брокдорф
чемпионат только начался, а поцреоты-глоры уже плакают.... лососнули на пятерку от чехов и обтекайте.....
05:02
Владо
Болельщик Шексны(03:12), да как же можно согласиться и с первым голом в ворота финнов,если шайба вползла в их ворота спустя 2 сек. после сдвига ворот канадцем?! Судьи видеоповторов просто с ума сошли.Это какой-то песпредел! Одну грязную защитали,другую чистую отменили.И всё в пользу канадцев.
04:57
Болельщик Шексны
Не являюсь, урапатриотом, чтобы топить против Канады, но судейство это просто ужас. Если еще с голом в ворота финов и можно согласиться, то не засчитанная шайба финнов - это беспредел. И ведь один из главных судей вроде россиянин.
03:12