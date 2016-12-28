06:36 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Канада разгромила Словакию на молодежном ЧМ

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Сборная Канады разгромила команду Словакии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира со счетом 5:0. Вратарь канадцев Коннор Ингрэм отразил все шесть бросков по своим воротам.

Канада одержала вторую победу подряд и занимает первое место в группе В. Словакия провела первую встречу на турнире.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Канада – Словакия – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Лозон – 1 (Готье, Жост), 25:30 – 1:0. Рэддиш – 1 (бол., Дюбуа, Шабо), 30:57 – 2:0. Чирелли – 1 (Лозон, Спирс), 32:37 – 3:0. Шабо – 1 (бол., Барзал, Стром), 36:25 – 4:0. Маклеод – 1 (Чирелли, Дюбе), 42:59 – 5:0.

Вратари: Ингрэм – Гуска.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 44 (14+17+13) – 6 (2+1+3).

28 декабря. Торонто. Air Canada Centre.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Black_Knight

2mitchelll. Просто у Канады достаточно дырявые вратари, поэтому отразить все броски для них - это серьезное достижение :)

07:30

Айртон

Красавцы!)) По броскам 44-6!))

07:10

mitchelll

Отразил все шесть бросков по своим воротам...Звучит интригующе))

07:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ