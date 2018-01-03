Канада разгромила Швейцарию и сыграет с Чехией в 1/2 финала молодежного чемпионата мира

Сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счетом 8:2 в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Отметим, что в составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Бретт Хауден, три (1+2) очка у Макса Комтуа, дублем отличился Дрейк Батерсон.

В полуфинале турнира канадцы сыграют со сборной Чехии. Матч состоится в ночь на 5 января по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Канада – Швейцария – 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

Голы: Хауден (Комтуа, Макар), 0:48 - 1:0. Макар (Тимминс, Комтуа), 8:29 - 2:0. Батерсон (бол., Катчук, Томас), 12:06 - 3:0. Батерсон (Хауден), 26:12 - 4:0. Киру (Стил), 27:24 - 5:0. Рорбах (Ле Культр, Мальяр), 28:46 - 5:1. Тимминс (Стинберген, Хауден), 32:19 - 6:1. Симич (мен., Мальяр), 50:26 - 6:2. Дюбе (бол., Киру, Рэддиш), 51:12 - 7:2. Комтуа (Хауден), 59:09 - 8:2.

Вратари: Харт - Вютрих (Ритц, 27:24).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 60 (19+19+22) - 15 (5+7+3).

Судьи: Грумсен, Шеквист.

2 января. Баффало. KeyBank Center.