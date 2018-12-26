Канада огласила заявку на МЧМ-2019

Штаб молодежной сборной Канады назвал состав команды на молодежный чемпионат мира-2019.

Ранее сообщалось о том, что нападающий "Анахайма" Максим Комтуа​ назначен капитаном Канады. Его ассистентами будут Джарет Андерсон-Нолан, Иан Митчелл и Эван Бушар. Примечателен тот факт, что 19-летний Комтуа является единственным игроком, который играл за канадцев на прошлом МЧМ.

Вратари: Майкл ДиПьетро, Иан Скотт,



Защитники: Эван Бушар, Джош Брук, Джаред МакАйзек, Иан Митчелл, Ноа Добсон, Маркус Филлипс, Тай Смит.



Нападающие: Джарет Андерсон-Нолан, Шэйн Бауэрс, Макс Комтуа, Джо Велено, Маккензи Энтвайстл, Ник Сузуки, Морган Фрост, Барретт Хэйтон, Коди Гласс, Алексис Лафреньё, Бретт Лисон, Джек Студничка и Оуэн Типпет.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.