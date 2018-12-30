Канада одержала победу над Чехией на МЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Чехию в матче группового турнира МЧМ-2019 - 5:1. По 2 очка в этой игре набрали Ти Смит и Джек Студничка.

Канадцы одержали третью подряд победу на турнире. В следующей игре он встретятся с Россией. Матч состоится в ночь на 1 января.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Канада - Чехия - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Комтуа - 5 (Типпетт, Филлипс), 6:03 - 1:0. Махала - 1 (Йеник), 6:40 - 1:1. Лисон - 3 (бол., Смит, Фрост), 11:32 - 2:1. Лафренье - 1 (Студничка, Брук), 16:39 - 3:1. Энтвистл - 3 (Велено, Студничка), 34:41 - 4:1. Фрост - 4 (бол., Сузуки, Смит), 49:01 - 5:1.

Вратари: Дипьетро - Патера (Шкарек, 40:00).

Штраф: 6 - 30.

Судьи: Андерсон, Хейккинен.

30 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 17012 зрителей.