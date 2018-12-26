Календарь МЧМ-2019. Когда и с кем сыграет Россия

Сегодня ночью в канадских Ванкувере и Виктории четырьмя матчами стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Десять команд разделены на две группы:
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Группа А (Ванкувер)
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Группа В (Виктория)
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Канада
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Швеция
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Чехия
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США
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РОССИЯ
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Финляндия
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Швейцария
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Словакия
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Дания
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Казахстан
Сборная России стартует на турнире в ночь с четверга на пятницу матчем против команды Дании.
Календарь группового этапа выглядит так:
Группа A
27 декабря, четверг
00.00* Чехия – Швейцария
04.00 Канада – Дания
28 декабря, пятница
00.00 РОССИЯ – Дания
04.00 Швейцария – Канада
29 декабря, суббота
04.00 Чехия – РОССИЯ
30 декабря, воскресенье
00.00 Дания – Швейцария
04.00 Канада – Чехия
31 декабря, понедельник
04.00 Швейцария – РОССИЯ
1 января, вторник
00.00 Дания – Чехия
04.00 РОССИЯ – Канада
Группа B
27 декабря, четверг
02.30 США – Словакия
06.30 Финляндия – Швеция
28 декабря, пятница
02.30 Словакия – Швеция
06.30 Финляндия – Казахстан
29 декабря, суббота
06.30 Казахстан – США
30 декабря, воскресенье
02.30 Словакия – Финляндия
06.30 Швеция – США
31 декабря, понедельник
06.30 Казахстан – Словакия
1 января, вторник
02.30 Швеция – Казахстан
06.30 США – Финляндия
* – время московское
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, худшие встречаются в раунде за право остаться в высшем дивизионе МЧМ. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 января, полуфиналы – 5 января, финал и игра за третье место – 6 января.