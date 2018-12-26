Календарь МЧМ-2019. Когда и с кем сыграет Россия

Сегодня ночью в канадских Ванкувере и Виктории четырьмя матчами стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Десять команд разделены на две группы:

Группа А (Ванкувер) Группа В (Виктория) Канада Швеция Чехия США РОССИЯ Финляндия Швейцария Словакия Дания Казахстан

Сборная России стартует на турнире в ночь с четверга на пятницу матчем против команды Дании.

Календарь группового этапа выглядит так:

Группа A

27 декабря, четверг

00.00* Чехия – Швейцария

04.00 Канада – Дания

28 декабря, пятница

00.00 РОССИЯ – Дания

04.00 Швейцария – Канада

29 декабря, суббота

04.00 Чехия – РОССИЯ

30 декабря, воскресенье

00.00 Дания – Швейцария

04.00 Канада – Чехия

31 декабря, понедельник

04.00 Швейцария – РОССИЯ

1 января, вторник

00.00 Дания – Чехия

04.00 РОССИЯ – Канада

Группа B

27 декабря, четверг

02.30 США – Словакия

06.30 Финляндия – Швеция

28 декабря, пятница

02.30 Словакия – Швеция

06.30 Финляндия – Казахстан

29 декабря, суббота

06.30 Казахстан – США

30 декабря, воскресенье

02.30 Словакия – Финляндия

06.30 Швеция – США

31 декабря, понедельник

06.30 Казахстан – Словакия

1 января, вторник

02.30 Швеция – Казахстан

06.30 США – Финляндия

* – время московское

Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, худшие встречаются в раунде за право остаться в высшем дивизионе МЧМ. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 января, полуфиналы – 5 января, финал и игра за третье место – 6 января.