Каково работать Брагину со Знарком? Рассказывает главный тренер молодежки

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о работе с консультантом его штаба Олегом Знарком.

- Каково работать на льду главному тренеру, когда рядом еще один главный тренер? (речь об Олеге Знарке, принимавшем самое деятельное участие в тренировке молодежки – прим. "СЭ")

- В смысле? Как главный тренер?

- На бумаге не главный, но по харизме, по натуре – главный.

- Олег Валерьевич является консультантом штаба всех сборных России. Он работает не только с нами, точнее курирует, но и со всеми остальными, включая олимпийскую сборную. Вы сами видели, та харизма, которую он имеет, она идет только на пользу. Та энергетика, положительная энергетика, которая постоянно присутствует при нем, она – только на пользу. (Игорь Еронко)