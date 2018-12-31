Как судья случайно чуть не удалил главную звезду сборной России. Удивительный случай на МЧМ

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Саморуков поделился впечатлениями от победы над Швейцарией (7:4) в матче молодежного чемпионата мира. Отметим, что в результате двух нарушений Саморукова в одном эпизоде швейцарцы пробивали два буллита, но не забили ни одного.

– Что это было?

– Да все прикольно. Шоу делаем.

– Почему мы так здорово играем в меньшинстве?

– Когда в большинстве не получается – концентрируемся на меньшинстве. У нас меньшинство – практически как большинство.

– Второе ваше нарушение, приведшее ко второму буллиту – это уже от нервов?

– Да нет. Что-то соперник какой-то резкий оказался. Я думал, что с первого ему всего хватит. А потом просто побоялся, что он бросит. А такие броски обычно – самые опасные, потому что вратарь уже начинает расслабляться. Ну и вратаря надо было проверить. Оказалось – хороший вратарь.

– Кравцова чуть не удалили вместо Муранова.

– А там судья вроде русский один был. Бортовой начал говорить, что Кравцова удаляет. А у нас уже Муранов ушел. И они как-то не разобрались. Стоят, не понимают, что делать. Дают вроде 2+10, а потом 5+20... Неразбериха какая-то.

– Вы, наверное, думали, что если проиграете – в Викторию придется ехать. На остров.

– Да ну – хорош. Мы играем в свою игру, и куда ехать – неважно.

– Что по канадцам?

– Там человек 15 с моей лиги. Хорошие ребята. Проверим их. Ничего сверхъестественного в них нет. (Андрей Бротский)

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