Как российские хоккеисты праздновали победу над Канадой. Видео

В последнем матче группового этапа МЧМ сборная Россия победила Канаду - 2:1. Команда заняла первое место в группе А, одержав четыре победы.

Теперь наши хоккеисты сыграют в плей-офф турнира со Словакией, которая стала четвертой в группе В.