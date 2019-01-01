Как российские хоккеисты праздновали победу над Канадой. Видео

В последнем матче группового этапа МЧМ сборная Россия победила Канаду - 2:1. Команда заняла первое место в группе А, одержав четыре победы.
Теперь наши хоккеисты сыграют в плей-офф турнира со Словакией, которая стала четвертой в группе В.
Победа! Российские хоккеисты празднуют успех во встрече с Канадой #WorldJunior pic.twitter.com/WG565GxG8w– СЭ Хоккей (@hockey_se) 1 января 2019 г.
В Ванкувере звучит российский гимн после победы над Канадой! @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/oIBl5U36Ny– СЭ Хоккей (@hockey_se) 1 января 2019 г.
Загрузка...