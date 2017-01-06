02:20 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Как Россия победила Швецию в матче за 3-е место МЧМ

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Молодежная сборная России в матче за третье место чемпионата мира победила Швецию в овертайме – 2:1. "СЭ" выбрал главные моменты игры.

1. Едва начался второй период, как капитан и безусловный лидер россиян Кирилл Капризов в сольном проходе открыл счет, отправив шведов в легкий нокдаун. Так Кирилл, забив 9-й гол на турнире, установил рекорд сборных России на молодежных чемпионатах мира.

3. Всего-то 33 секунды овертайма понадобилось Денису Гурьянову, чтобы заставить ошибиться 16-летнего защитника шведов Расмуса Далина, а затем и Александра Нюландера: бросок между щитков Сандстрема, и сборная России завоевывает бронзу молодежного чемпионата мира!

"Нет ничего хуже в хоккее, чем матчи за бронзу". Главные моменты победы сборной России

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