Как Россия победила Швецию в матче за 3-е место МЧМ

Молодежная сборная России в матче за третье место чемпионата мира победила Швецию в овертайме – 2:1. "СЭ" выбрал главные моменты игры.

1. Едва начался второй период, как капитан и безусловный лидер россиян Кирилл Капризов в сольном проходе открыл счет, отправив шведов в легкий нокдаун. Так Кирилл, забив 9-й гол на турнире, установил рекорд сборных России на молодежных чемпионатах мира.

Kirill Kaprizov confidently drives the net and opens the scoring for Russia! @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/KMT29X8AjL – TSN (@TSN_Sports) January 5, 2017 2. Сборная России, поведя в счете, почувствовала уверенность и зачастую шведов переигрывала. Но индивидуальные ошибки нередко сводили все преимущество на нет, а в одном из случаев длинная позиционная атака "Тре Крунур" после двух подряд потерь привела к тому, что Рыков с пятака бросил шайбу прямо в клюшку Далену, и та залетела в ворота. Jonathan Dahlen evens the score for Sweden! 1-1 in the second period. @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/VM65zkUW0l – TSN (@TSN_Sports) January 5, 2017

3. Всего-то 33 секунды овертайма понадобилось Денису Гурьянову, чтобы заставить ошибиться 16-летнего защитника шведов Расмуса Далина, а затем и Александра Нюландера: бросок между щитков Сандстрема, и сборная России завоевывает бронзу молодежного чемпионата мира!