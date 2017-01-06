Кадры из раздевалки молодежной сборной после бронзового матча МЧМ-2017

В Твитере национальной сборной России было опубликовано видео с кадрами из раздевалки после матча за третье место молодежного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина обыграла Швецию (2:1 ОТ) и выиграла бронзовые медали. Россияне не уезжают с молодежного первенства без медалей последние четыре года.

Золотые медали выиграла команда США, которая в финальном матче в серии буллитов обыграла Канаду (5:4).