Кадры из раздевалки молодежной сборной после бронзового матча МЧМ-2017

В Твитере национальной сборной России было опубликовано видео с кадрами из раздевалки после матча за третье место молодежного чемпионата мира. Команда Валерия Брагина обыграла Швецию (2:1 ОТ) и выиграла бронзовые медали. Россияне не уезжают с молодежного первенства без медалей последние четыре года.
Золотые медали выиграла команда США, которая в финальном матче в серии буллитов обыграла Канаду (5:4).
Эксклюзивные кадры из раздевалки молодежной сборной сразу после бронзового матча МЧМ. Смотрим! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/N1gzU6a5Vw– Хоккей России (@russiahockey) 6 января 2017 г.