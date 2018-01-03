Известны пары 1/2 финала молодежного чемпионата мира

Сегодня стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата мира в Баффало. За выход в финал поспорят Канада – Чехия и Швеция – США.

Напомним, что на стадии четвертьфиналов чехи обыграли Финляндию (4:3 Б), канадцы были сильнее Швейцарии (8:2). Команда Швеции победила Словакию (3:2), а США обыграла сборную России со счетом 4:2.

Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5-е января.