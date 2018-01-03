Известны пары 1/2 финала молодежного чемпионата мира

Сегодня стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата мира в Баффало. За выход в финал поспорят Канада – Чехия и Швеция – США.
Напомним, что на стадии четвертьфиналов чехи обыграли Финляндию (4:3 Б), канадцы были сильнее Швейцарии (8:2). Команда Швеции победила Словакию (3:2), а США обыграла сборную России со счетом 4:2.
Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5-е января.
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
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