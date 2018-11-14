Иван Чехович: "Во втором матче со сборной QMJHL надо сыграть еще лучше"

Нападающий молодежной сборной России Иван Чехович после матча Суперсерии со сборной главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) (5:1) отметил, что во второй встрече с этим соперником нужно сыграть еще лучше. Счет в серии стал 3-2 в пользу российской команды.

- Отлично сыгрались (в тройке), быстро начали понимать друг друга на льду, нашли "химию". Главное, в Драммондвилле сыграть еще лучше и помочь команде победить в серии, - цитирует Чеховича официальный сайт ФХР. - Не знал, что последний раз выигрывали серию четыре года назад, но это ничего не меняет. Никакого волнения нет, у нас есть конкретные задания от тренера, которые надо выполнять, чтобы добиваться результата и стараться порадовать наших болельщиков.

Кстати, не удивлюсь, если тот факт, что наша команда вчера играла в Онтарио, как-то расслабил соперника. Нашей четверке из лиги Квебека, кто только сегодня присоединился к команде, действительно было легче. Все-таки ночной перелет сразу после игры не мог не пройти для остальных ребят бесследно.