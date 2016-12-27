Илья Самсонов: "Я не слышал, что было в раздевалке"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после стартового матча на чемпионате мира с Канадой (3:5) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Хоккеист не стал делать выводов сразу после встречи.

– Что скажете по игре? - вопрос Самсонову.

– По горячим следам это делать неправильно. Мы же уступили, а значит есть над чем работать. Надо стараться исправить ошибки. Но встреча с Канадой получилась тяжелой.

– Своими действиями довольны?

– Пока вообще ничего сказать не могу по этому поводу. Завтра будем разбирать.

– Пытались ли вы что-то менять в перерыве?

– Я? Нет, ничего не менял. Играл, как играл.

– А команда? Валерий Брагин был недоволен голами. Это было слышно в раздевалке?

– Ничего не могу сказать, я был сконцентрирован на своей игре.

Трансляция матча Канада – Россия