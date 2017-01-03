01:55 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Илья Самсонов: "Тяжеловато, когда тебе мало бросают, я к такому не очень привык"

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Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией (4:0) выразил удовлетворение результатом встречи. По его словам команда провела встречу ровно. В полуфинале подопечные Валерия Брагина встретятся с победителем пары СШАШвейцария.

– Ровная и хорошая игра от первой и до последней минуты, спасибо ребятам, – приводит официальный сайт ФХР слова Самсонова. – Команда здорово двигалась, блокировали броски и играли сдержанно. Тяжеловато, когда тебе мало бросают, я к такому не очень привык, такие матчи случаются редко. Но ничего, надо больше концентрироваться. Швейцария и США – хорошие команды. Мы с отличным настроением едем в Монреаль и будем ждать своего соперника.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=12958

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