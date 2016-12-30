Илья Самсонов: "Сборная России проиграла, а значит - виноват я"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что не нервничал в преддверии встречи. Голкипер добавил, что хотел бы принести больше пользы команде, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Сегодня у вас было очень много работы, особенно в первом периоде.

– Со стороны виднее. Главное, что мы сегодня проиграли, а значит – я виноват. Я должен делать больше спасений, давать шанс команде выиграть. Получается, что я был не так хорош.

– Что было в моменте со вторым голом?

– Я сидел и ждал шайбу. Вдруг она вылетает, попадает мне в щиток и отлетает игроку соперников. Шансов даже не было.

– Вы сегодня нервничали перед матчем?

– Нет. Все было нормально. Мне надо было поймать уверенность в себе, но никаких нервов не было. Старался поймать свою игру, принести пользу команды.