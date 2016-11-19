Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов заявил, что поедет на молодежный чемпионат мира 2017 года за реваншем за предыдущий турнир. Вратарь стал серебряным призером турнира 2016 года.

- Конечно, смотрел за серией молодежной сборной России против канадцев, переживал за ребят, - приводит "Р-Спорт" слова Самсонова. - Честно сказать, удивлен, что проиграли, потому что по игре мы не были слабее. Жаль, что не получилось победить, но победим на чемпионате мира, еду за реваншем с того года. Считаю, что Антон Красоткин и Владислав Сухачев хорошо сыграли на серии, молодцы.

Самсонов планируется на роль основного вратаря на молодежном чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Молодежная сборная России в четверг завершила серию игр со сборными канадских юниорских лиг, выиграв две встречи из шести.