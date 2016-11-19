21:49 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Илья Самсонов:
"Поеду на МЧМ-2017 за реваншем"

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Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов заявил, что поедет на молодежный чемпионат мира 2017 года за реваншем за предыдущий турнир. Вратарь стал серебряным призером турнира 2016 года.

 
Главный тренер молодежной сборной России Валерий БРАГИН (в центре).Коты в мешке. Кого Брагин возьмет на чемпионат мира

- Конечно, смотрел за серией молодежной сборной России против канадцев, переживал за ребят, - приводит "Р-Спорт" слова Самсонова. - Честно сказать, удивлен, что проиграли, потому что по игре мы не были слабее. Жаль, что не получилось победить, но победим на чемпионате мира, еду за реваншем с того года. Считаю, что Антон Красоткин и Владислав Сухачев хорошо сыграли на серии, молодцы.

Самсонов планируется на роль основного вратаря на молодежном чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Молодежная сборная России в четверг завершила серию игр со сборными канадских юниорских лиг, выиграв две встречи из шести.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161119/1112466881.html

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