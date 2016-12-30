Илья Самсонов: "Не надо делать трагедий из неудачи в матче с США"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что не стоит переживать из-за неудачи в сегодняшней встрече. Голкипер выразил уверенность, что россияне смогут справиться с трудностями, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Сборная России потерпела два поражения. Это большая беда или вы, в принципе, были готовы к такому результату?

– Это беда. Мы приехали сюда побеждать в каждом матче. Но и трагедию из неудачи делать не надо. Мы все переломим, команда у нас боевитая. Все будет нормально.

– Были ли положительные моменты?

– Да сейчас трудно об этом говорить, ведь мы проиграли. Остается надеяться, что все впереди.