Илья Самсонов: "Кошечкин сказал, чтобы я без золота МЧМ в "Металлург" не возвращался"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал, что его партнер по магнитогорскому "Металлургу" Василий Кошечкин ждет его в команде с золотой медалью молодежного чемпионата мира. Ранее главный тренер российской молодежки сообщил, что Самсонов рассматривается в качестве основного вратаря. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто.

- У нас все вратари готовы, давайте не будем форсировать события, - цитирует "Р-Спорт" Самсонова. - Подготовка долгая, чемпионат длинный. У нас все в одном коллективе, каждый готов сыграть. Конечно, матчи в КХЛ дадут мне уверенности. Были и удачные матчи, и не очень. Но КХЛ есть КХЛ, теперь я чувствую себя намного увереннее. Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращался. Подбодрил, конечно, всеми добрыми словами.