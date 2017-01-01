Илья Самсонов: "Думаю, проблем с настроем на Данию не будет"

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что ему было тяжело фокусироваться на шайбе из-за малого количества бросков. Он отметил, что команда прогрессирует по ходу соревнования. В четвертьфинале россияне встретятся с Данией.

– Сегодня было мало бросков, немного тяжело фокусироваться на шайбе в такой ситуации, – приводит официальный сайт ФХР слова Самсонова. – Важно, что отыграли на ноль – ребята блокировали броски, подчищали на пятаке. Спасибо команде.

Прогресс от первой к четвертой игре? Он есть. Уже нет такого давления, все понимают уровень и ответственность. Мне кажется, прогресс налицо.

Недооценка Дании? Ее и в прошлом году не было, но там немного не везло. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой другой командой. Думаю, проблем не будет.