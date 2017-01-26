Илья Самсонов: "До сих пор в страшных снах вижу полуфинал чемпионата мира"

Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов, который защищал ворота сборной России на молодежном чемпионате мира, подчеркнул, что у него возникли проблемы с акклиматизацией. 19-летний вратарь надеется в ближайшее время наверстать упущенное и как можно быстрее помочь команде.

- Сложновато с акклиматизацией, еще и приболел на днях. Хотел вернуться в команду, побыстрее помочь, но немного выбился из колеи, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Самсонова. - Сейчас провел первую тренировку, пока тяжеловато. Думаю, что наверстаем упущенное.

Знал, что буду первым вратарем, все будет держаться на мне, во многом результат будет зависеть от моей игры. Если говорить об опыте, то этот чемпионат мира мне дал намного больше. Рад, что вернулись с медалями.

Я до сих пор в страшных снах вижу полуфинал. Эмоции самые негативные, которые могли быть.