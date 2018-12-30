Игроки молодежной сборной Швеции считают, что российский и канадский арбитры помогли американцам

Сборная Швеции обыграла сборную США (5:4 ОТ) на молодежном чемпионате мира. После матча шведы выразили недовольство действиями арбитров. На этом матче работали россиянин Евгений Ромасько и канадец Джефф Ингрэм.

- Прежде всего, я считаю, что судьи позволили американцам вернуться в игру. У них могло быть несколько удалений, но их не последовало. Это было плохо с их стороны, - цитирует форварда шведов Лукаса Эльвенеса Aftonbladet.

- Согласен, что арбитры помогли американцам вернуться в игру. Уровень судейства был довольно низким. Несколько раз игроки сборной США должны были отправиться на скамейку штрафников, но этого не случилось. Обычно на турнирах в Северной Америке местные команды получают преимущество, - сказал еще один нападающий Эмиль Бемстрем.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею