Игроки и тренеры молодежной сборной Швеции дисквалифицированы за поведение во время церемонии награждения на ЧМ

Ряд игроков и тренеров молодежной сборной Швеции получил дисквалификации за поведение на церемонии награждения во время чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба IIHF.

Форвард и капитан сборной Швеции Лиас Андерссон дисквалифицирован на первые четыре матча молодежного чемпионата мира-2019. Форварды Алекс Юнссон и Йеспер Боквист, вратарь Олле Эрикссон Эк – на первые два матча, а защитник Расмус Далин – на первые два матча ЮЧМ-2019.

Также санкции применены и к тренерскому штабу команды. Главный тренер Томас Монтцен отстранен на первые три матча следующего турнира, его помощники Ницце Ланден и Хенрик Стридх – на два.

Отметим, что дисквалификации не распространяются на предстоящий взрослый чемпионат мира.​

Напомним, Швеция заняла второе место на МЧМ-2018, уступив в финале Канаде (1:3). Во время церемонии награждения указанные игроки сняли серебряные медали и держали их в руках, несмотря на предупреждения, а Андерссон выбросил медаль на трибуну.