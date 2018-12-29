Игорь Кравчук: "Молодежная сборная России показывает интересную игру, но в завершении не хватает хладнокровия"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук - о матче молодежного чемпионата мира между сборными России и Чехии (2:1).

- С чехами всегда очень сложно играть на любом уровне, будь то взрослые сборные, молодежные или юниорские, этот матч не является исключением. Пока команда показывает интересную игру, создает много моментов, но в завершении не хватает реализации и хладнокровия. В некоторых моментах игроки делают лишние передачи, когда надо бросать по воротам. Провели матч на одном дыхании, технически и по движению хорошо выглядели, - цитирует Кравчука ТАСС. - Чехи сделали несколько ошибок в своей зоне, особенно в концовке матча. Жаль, что мы не смогли больше забить. Хорошо, что забросили в меньшинстве.

В следующем матче 31 декабря российская команда сыграет со швейцарцами.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею