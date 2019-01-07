Григорий Денисенко: "С Америкой не хватило гола с мясом"

Лучший бомбардир МЧМ Григорий Денисенко пообщался с журналистами после возвращения в Россию.

– Эмоции двоякие, – заявил Денисенко. – Цели были намного выше, но нужно довольствоваться тем, что есть. Личные достижения – на втором плане. Главное – как сыграла команда.

– Что именно не получилось с американцами?

– Гола не хватило. Моменты были, и хорошие. Просто шайба туда не шла, и фортуна была ни на нашей стороне. Где-то не хватило гола с мясом, закопать шайбу туда.

– Слепец вас удивил?

– Он всегда был таким быстрым. На этом турнире показал себя во всей красе.

– После полуфинала говорили без тренеров?

– Да, просто поговорили ребятами, что нужно выходить и биться, и не важно, что будет. Собираться единой семьей, выходить на бой, отдавать всего себя. (Евгений Белоусов)