Григорий Денисенко: "Начало второго периода провалили"

Нападающий молодежной сборной России Григорий Денисенко во втором перерыве матча 1/2 финала чемпионата мира против США отметил, что команда провалила начало второго периода. Также он рассказал, как ему удалось забросить шайбу.

– Вратарь ближний угол открыл, я бросил и попал, – сказал Денисенко в эфире "Матч ТВ". – Начало второго периода провалили, неуверенно вышли, меньшинство получили глупое, пропустили гол. С середины периода все силы в бой, терять нечего.

Трансляция матча Россия – США

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