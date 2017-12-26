Голы матча Чехия - Россия. Live

Сборная России проводит стартовый матч на молодежном чемпионате мира. Соперник – команда Чехии. "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча - здесь.
В первом периоде россияне дважды догоняют соперника.
1:1 - нападающий Алексей Полодян сравнял счет в этой встрече с передачи Андрея Алтыбармакяна. Отметим, что чехи открыли счет при игре в большинстве как раз после удаления Андрея.
2:2 - форвард Марсель Шолохов принял шайбу на пятачке и красиво забросил в угол ворот соперника.
Во втором периоде команда Валерия Брагина пропустила дважды и уступает - 2:4.
1:1 - ⚡️Алексей Полодян⚡️ pic.twitter.com/gbouUT6sVl– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
2:2 - 💥Марсель Шолохов💥 pic.twitter.com/QnpEdolr4w– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
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mmrr
Их чего сегодня не кормили что ли,еле ноги тоскают)))Жуть -из группы бы выйти,каккое золото))
22:17
механик39
Ну все ,встали с колен .
20:27