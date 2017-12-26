21:55 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Голы матча Чехия - Россия. Live

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Сборная России проводит стартовый матч на молодежном чемпионате мира. Соперник – команда Чехии"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча - здесь.

В первом периоде россияне дважды догоняют соперника.

1:1 - нападающий Алексей Полодян сравнял счет в этой встрече с передачи Андрея Алтыбармакяна. Отметим, что чехи открыли счет при игре в большинстве как раз после удаления Андрея.

2:2 - форвард Марсель Шолохов принял шайбу на пятачке и красиво забросил в угол ворот соперника.

Во втором периоде команда Валерия Брагина пропустила дважды и уступает - 2:4.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mmrr

Их чего сегодня не кормили что ли,еле ноги тоскают)))Жуть -из группы бы выйти,каккое золото))

22:17

механик39

Ну все ,встали с колен .

20:27