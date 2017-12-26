Голы матча Чехия - Россия. Live

В первом периоде россияне дважды догоняют соперника.

1:1 - нападающий Алексей Полодян сравнял счет в этой встрече с передачи Андрея Алтыбармакяна. Отметим, что чехи открыли счет при игре в большинстве как раз после удаления Андрея.

2:2 - форвард Марсель Шолохов принял шайбу на пятачке и красиво забросил в угол ворот соперника.

Во втором периоде команда Валерия Брагина пропустила дважды и уступает - 2:4.