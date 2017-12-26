Голы матча Чехия - Россия

Сборная России проиграла стартовый матч на молодежном чемпионате мира Чехии (4:5). "СЭ" вел текстовую трансляцию матча - здесь.
Все голы российской сборной в этой встрече:
1:1 - ⚡️Алексей Полодян⚡️ pic.twitter.com/gbouUT6sVl– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
2:2 - 💥Марсель Шолохов💥 pic.twitter.com/QnpEdolr4w– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
5:3 - 💥Артур Каюмов💥 pic.twitter.com/fAI5ubMKto– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
Опрос
Материалы других СМИ
mmrr
Их чего сегодня не кормили что ли,еле ноги тоскают)))Жуть -из группы бы выйти,каккое золото))
22:17 26 декабря
механик39
Ну все ,встали с колен .
20:27 26 декабря