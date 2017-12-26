22:40 26 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Голы матча Чехия - Россия

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Сборная России проиграла стартовый матч на молодежном чемпионате мира Чехии (4:5). "СЭ" вел текстовую трансляцию матча - здесь.

Все голы российской сборной в этой встрече:

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mmrr

Их чего сегодня не кормили что ли,еле ноги тоскают)))Жуть -из группы бы выйти,каккое золото))

22:17 26 декабря

механик39

Ну все ,встали с колен .

20:27 26 декабря