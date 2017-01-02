Главные видеомоменты матча Дания – Россия

Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила команду Дании. "СЭ" выбрал главные моменты игры.

1. На 9-й минуте первого периода безобидный вброс Александра Полунина в зону атаки обернулся неожиданным голом – ошибся голкипер датчан Лассе Петерсен.

Alexander Polunin puts the Russians up by one after scoring from center ice. @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/swARPtozct – TSN (@TSN_Sports) January 2, 2017 2. В концовке первого периода датчанам пришлось фолить на собственном пятаке, чтобы остановить Уракова. Меньше минуты потребовалось сборной России, чтобы реализовать большинство: отличился Капризов с передачи Воробьева.

#RUSvsDEN Вот так Капризов забросил вторую шайбу в ворота датчан, точная передача на счету Михаила Воробьёва @hcsalavat #ВпередРоссия🇷🇺 pic.twitter.com/csQqQuklkB – МХЛ – Лига сильных! (@MHL_rus) January 2, 2017 3. В начале второго периода Йеппе Корсгаард попал клюшкой по лицу Германа Рубцова, разбив его в кровь, за что получил 4 минуты штрафа. Рубцов после этого эпизода на льду не появлялся.

#RUSvsDEN Здоровья Рубцову!!! pic.twitter.com/I1G2kRnWwA – МХЛ – Лига сильных! (@MHL_rus) January 2, 2017 4. На 48-й минуте Денис Гурьянов не сумел завершить сольный проход после ярких индивидуальных действий – шайба сошла у него с крюка. Но накативший Павел Карнаухов послал ее в ворота вышедшего со старта второго периода Каспера Крога.

Pavel Karnaukhov drives with confidence and puts the Russians up by three. @CanadianTire #BigPlay #WorldJuniors https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/clP2S8VVJT – TSN (@TSN_Sports) January 2, 2017 5. Под конец матча Капризов выскочил на ударную позицию и пробил верхом Крога, оформив дубль. В активе форварда "Салавата Юлаева" уже 7 шайб в 5 матчах молодежного чемпионата мира – он лучший снайпер и бомбардир турнира.