23:35 2 января | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Главные видеомоменты матча Дания – Россия

Россияне празднуют гол. Фото ФХР
Россияне празднуют гол. Фото ФХР
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Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила команду Дании. "СЭ" выбрал главные моменты игры.

1. На 9-й минуте первого периода безобидный вброс Александра Полунина в зону атаки обернулся неожиданным голом – ошибся голкипер датчан Лассе Петерсен.

2. В концовке первого периода датчанам пришлось фолить на собственном пятаке, чтобы остановить Уракова. Меньше минуты потребовалось сборной России, чтобы реализовать большинство: отличился Капризов с передачи Воробьева.

3. В начале второго периода Йеппе Корсгаард попал клюшкой по лицу Германа Рубцова, разбив его в кровь, за что получил 4 минуты штрафа. Рубцов после этого эпизода на льду не появлялся.

4. На 48-й минуте Денис Гурьянов не сумел завершить сольный проход после ярких индивидуальных действий – шайба сошла у него с крюка. Но накативший Павел Карнаухов послал ее в ворота вышедшего со старта второго периода Каспера Крога.

5. Под конец матча Капризов выскочил на ударную позицию и пробил верхом Крога, оформив дубль. В активе форварда "Салавата Юлаева" уже 7 шайб в 5 матчах молодежного чемпионата мира – он лучший снайпер и бомбардир турнира.

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Материалы REN-TV

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