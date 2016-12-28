Главные моменты матча Латвия - Россия

Молодежная сборная России в своем втором матче на чемпионате мира крупно обыграла Латвию со счетом 9:1.

1. Уже на первой минуте сборная Латвии создала опасный момент, но Рыков успел подставить клюшку под бросок Барановскиса. Россияне встряхнулись, Квартальнов ответил выходом "1 в 0", а вскоре Юртайкин в сольном проходе продавил Пуйде и открыл счет.

2. Полунин при имевшемся достаточно хрупком преимуществе в одну шайбу получил сразу четыре минуты штрафа, разбив в кровь лицо Эдуарду Янсонсу, заставив сомневаться в своих дальнейших перспективах на МЧМ после невзрачной игры с Канадой, но, выйдя со скамейки штрафников, мгновенно сделал счет 2:0.

Russia makes it 2-0 off Polunin's 5 hole goal. pic.twitter.com/X4nyzNLzW5 – Marc Dumont (@MarcPDumont) December 27, 2016

3. Сборная России снова получила много необязательных удалений. Одно из них при счете 2:0 едва не привело к голу Дзиеркалса, что могло бы вселить уверенность в латвийцев и принести ряд проблем. Однако Сухачев блестяще ликвидировал угрозу, а пару минут спустя Карнаухов разобрался на чужом пятаке и с защитниками, и с Григалсом, и игра была сделана.

Sukhachyov robs Dzierkals to maintain a 2-0 Russia lead. pic.twitter.com/6sQ4qy9wYw – Marc Dumont (@MarcPDumont) December 27, 2016

4. Шедевр во втором периоде начертила тройка Алексеева – Латвия к тому моменту развалилась, и гол уже ничего не решал, но получился донельзя красивым, сочетая как командные, так индивидуальные действия.

Teamwork makes the dream work. Belyayev finishes off the passing play to make it 6-1 Russia. @CanadianTire #BigPlay https://t.co/JLvAqi0ZFz pic.twitter.com/3rbGeu6Llx – TSN (@TSN_Sports) December 27, 2016

5. Более-менее отработав игру "5 на 4" в первой половине матча, Валерий Брагин перестал выпускать уже сформированные спецбригады, а стал пробовать различные сочетания. Но когда появился шанс сыграть "5 на 3", он тут же взял таймаут, выпустил с Полуниным и Капризовым не Воробьева, а Тренина, лучше всех в нашей команде играющего на пятаке, и приставил к ним первую пару, обладающую подходящими хватами. Неплохо потренировали преимущество в два игрока, причем в комбинации, приведшей к шайбе Якова, поучаствовали все пять игроков нашей команды.

#LATvsRUS Бросок Капризова Григалс красиво парирует, но с добиванием Тренина справиться уже не мог pic.twitter.com/LVwCzuqdfI – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) December 27, 2016

6. Кирилла Капризова было не остановить: за 2 минуты и 36 секунд до конца он оформил первый хет-трик МЧМ-2017, сделав определенную заявку на звание MVP.

#LATvsRUS Подкорректировал Кирилл дальний бросок Рыкова, а затем добил отскок почти с ленточки pic.twitter.com/PpQMO6r1bT – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) December 27, 2016

7. Сухачев едва не забил в свои ворота во втором период, но при этом сохранял сумасшедшее спокойствие, как будто затылком видел, что шайба идет мимо ворот.