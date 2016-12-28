02:31 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Главные моменты матча Латвия - Россия

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Молодежная сборная России в своем втором матче на чемпионате мира крупно обыграла Латвию со счетом 9:1.

1. Уже на первой минуте сборная Латвии создала опасный момент, но Рыков успел подставить клюшку под бросок Барановскиса. Россияне встряхнулись, Квартальнов ответил выходом "1 в 0", а вскоре Юртайкин в сольном проходе продавил Пуйде и открыл счет.

2. Полунин при имевшемся достаточно хрупком преимуществе в одну шайбу получил сразу четыре минуты штрафа, разбив в кровь лицо Эдуарду Янсонсу, заставив сомневаться в своих дальнейших перспективах на МЧМ после невзрачной игры с Канадой, но, выйдя со скамейки штрафников, мгновенно сделал счет 2:0.

3. Сборная России снова получила много необязательных удалений. Одно из них при счете 2:0 едва не привело к голу Дзиеркалса, что могло бы вселить уверенность в латвийцев и принести ряд проблем. Однако Сухачев блестяще ликвидировал угрозу, а пару минут спустя Карнаухов разобрался на чужом пятаке и с защитниками, и с Григалсом, и игра была сделана.

4. Шедевр во втором периоде начертила тройка Алексеева – Латвия к тому моменту развалилась, и гол уже ничего не решал, но получился донельзя красивым, сочетая как командные, так индивидуальные действия.

5. Более-менее отработав игру "5 на 4" в первой половине матча, Валерий Брагин перестал выпускать уже сформированные спецбригады, а стал пробовать различные сочетания. Но когда появился шанс сыграть "5 на 3", он тут же взял таймаут, выпустил с Полуниным и Капризовым не Воробьева, а Тренина, лучше всех в нашей команде играющего на пятаке, и приставил к ним первую пару, обладающую подходящими хватами. Неплохо потренировали преимущество в два игрока, причем в комбинации, приведшей к шайбе Якова, поучаствовали все пять игроков нашей команды.

6. Кирилла Капризова было не остановить: за 2 минуты и 36 секунд до конца он оформил первый хет-трик МЧМ-2017, сделав определенную заявку на звание MVP.

7. Сухачев едва не забил в свои ворота во втором период, но при этом сохранял сумасшедшее спокойствие, как будто затылком видел, что шайба идет мимо ворот.

Одной левой. Россия разгромила Латвию

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igorvasilevich

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