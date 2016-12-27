Главные моменты матча Канада - Россия

Канады со счетом 3:5. Молодежная сборная России стартовала на чемпионате мира с поражения отсо счетом 3:5.

1. Канадцы открывают счет

На 4-й минуте первого периода защитник Майерс смело пошел в атаку, Дронов на него выбросился, но ничего толком не предпринял, даже единоборство не навязал, и проспект "Филадельфии" нашел отличной передачей Джоста, которого упустил наш центр Кирилл Беляев, да и не успевший смениться Полунин исполнил роль статиста – в результате Кудако остался один против двоих и отчего-то растерялся. Это была последняя смена пары защитников Дронов – Кудако в первом периоде.

2. Сергачев показывает кулак канадцам

Игра после пропущенной шайбы совершенно разладилась, но удачная смена тройки Квартальнова команду встряхнула, Гурьянов пошел на двоих канадцев, выиграл единоборство и нашел точным пасом Сергачева, здорово бросившего и тут же отсалютовавшего скамейке "кленовых" кулаком, за что был изрядно раскритикован за океаном. Так или иначе счет стал 1:1.

3. Канада реализует удаление Сергачева

Не самое нужное удаление лидера нашей обороны было достаточно быстро реализовано. Шабо грамотно увез Карнаухова с правого фланга, Квартальнов бросился страховать, оставив Строума одного, и это привело к 2:1 в пользу Канады, хотя бросок у капитана "Кленовых" не получился. Не исключено, что если бы нападающие просто передали бы друг другу Шабо, гол бы не случился.

4. Дронов и Кудако снова устраивают пожар

Дронов дважды пытался выбросить шайбу из зоны через сильный борт. На второй раз на этом борту уже было четверо канадцев. Смени фланг – и отличный шанс на контратаку. Вместо этого Руа вылез в центр, выковырял шайбу и сделал счет 3:1.

5. Капризов забивает

Счет уже стал 4:1, забил Барзэл, и многие североамериканские журналисты пожелали сборной России спокойной ночи. Поторопились – Джост цепанул Тренина, и российская команда получила шанс поиграть в большинстве. Могла забить сразу же – Полунин отдавал Капризову на пустые, но тот шансом не воспользовался, однако в следующей же атаке пробил Харта 4:2.

6. Рыков оставляет сборную России в игре

#CANvsRUS Рыков из круга вбрасывания прицелился и бросил с кистей - 5:3 pic.twitter.com/epfifKG7Aw – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) December 27, 2016

Сборную России совершенно непонятным образом поймали передачей вразрез на 40 метров, Строум убегал 1 в 0, и Капризову пришлось фолить. 7 секунд потребовалось Канаде, чтобы реализовать большинство. Однако и на этом ничего не закончилось – Юртайкин нашел поперечным пасом подключившегося Рыкова, и тот сделал счет 5:3 за 9 с небольшим минут до конца. Это дало повод редактору Yahoo Sports Суная Сапурджи написать: "Не сбрасывайте со счетов Россию, пока не услышите звуки гимна", – эту фразу я повторяю себе каждый год". Но концовка встречи сборной России не удалась – слишком много было брака в ее действиях.

7. Ураков едва не убивает Рэя Ферраро

Ураков в меньшинстве щелкнул в сторону скамейки сборной Канады и едва не убил комментатора TSN Рэя Ферраро, что дало повод для шуток, мол, известный форвард и в ходе игроцкой карьеры ни одного броска не сблокировал, и даже будучи комментатором не попытался.

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"Нет ничего сложнее в спорте, чем быть вратарем сборной Канады на молодежном чемпионате мира. По твоим воротам очень мало бросают. И пока ты не выиграешь золото, к тебе все будут относиться скептически", – любопытное мнение от Патрика О'Салливана, обладателя золота МЧМ-2004 в составе сборной США. Как ни крути, а Харт сыграл не очень удачно.

"Матч был настолько напряженным, что мне казалось, что это игра НХЛ. Вы же видели, как я отпраздновал гол? Канада показала высокие скорости. Но мы на 100 процентов способны обыграть эту команду в любом другом матче. Канадцы хороши только в первых периодах. Мы должны были побеждать в этой встрече", – серьезное заявление Михаила Сергачева. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Канада – Россия