Глава ИИХФ расписался на шайбе в Новосибирске, где пройдет МЧМ-2023

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель и помощник президента РФ Игорь Левитин в Новосибирске поставили свои подписи на шайбе, символизирующей начало подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Новосибирск для того, чтобы принять МЧМ-2023 по хоккею, должен построить современную ледовую арену на 10,5 тысячи зрительских мест. Местом строительство выбран левый берег Оби недалеко от метромоста. Построить арену и полностью ввести в эксплуатацию с благоустройством прилегающей территории планируется летом 2022 года. Проектирование ведет московская компания "Арена", готовившая некоторые объекты к Олимпийским играм в Сочи.

– Это очень важно не только для Сибири, но и для России в целом, – цитирует "РИА Новости" Фазеля. – Я нахожусь под большим впечатлением сегодняшней презентации проекта. Я на 100 процентов уверен, что все будет готово в срок. Не только арена, но и инфраструктура и аэропорт. С нетерпением буду ждать приезда сюда на чемпионат. Уверен, что это будет замечательное спортивное событие.

В свою очередь глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что в 2023 году Россия проведет сразу два чемпионата мира – основной в Санкт-Петербурге и молодежный в Новосибирске.

– В Санкт-Петербурге тоже будет построена арена на 20 тысяч мест. Очень рад, что в Новосибирске появится новый стадион, потому что новосибирцы это заслужили, – отметил Третьяк.