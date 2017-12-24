Герман Рубцов: "Тренер в конце матча со Словакией сказал заработать удаление, но получилось забить и в равных составах"

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов после товарищеского матча со Словакией (3:2 Б) отметил, что в начале игры много не получалось, но команда смогла переломить ход встречи. Россияне проигрывали до третьего периода со счетом 0:2, Рубцов за полторы минуты до финальной сирены восстановил статус-кво.

- В начале многое не получалось, но собрались, поговорили и переломили ход встречи, - приводит пресс-служба ФХР слова Рубцова. - Сами видели, что создали много моментов, просто не могли забить. Потом получилось один раз, второй и вырвали победу в серии буллитов. Важно, что смогли проявить характер, вытащить матч. В концовке тренер сказал лезть на ворота, зарабатывать удаление, но получилось забить и в равных составах. Это важный момент.