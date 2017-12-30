Герман Рубцов: "Игроки российской молодежки начинают понимать друг друга"

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) отметил, что команда начинает сыгрываться. По его словам, молодежке необходимо выходить с хорошим настроем на каждый поединок.

- Вы стали увереннее по сравнению с прошлым МЧМ?

- Да, я уже играл на таком турнире, и понимаю, что это такое, поэтому чувствую себя увереннее и спокойнее.

- Видите прогресс у сборной России от матча к матчу?

- Да, начинаем сыгрываться, понимать друг друга. Но опять сегодня много не забили.

- Брагин говорит вам играть в правильный хоккей. Что это такое?

- У него надо спросить. Не буду выдавать его секреты (улыбается).

- Наставник повышает голос?

- Да особо он не кричит на нас - разве что по делу.

- Какие компоненты просит подтянуть?

- Вратаря закрывать, побольше бросать и выполнять задание тренеров.

- Берегли сегодня силы?

- У нас такого не было. Мы на всех соперников настраиваемся, выходим и бьемся. Конечно, есть силы - мы долго готовились. Сначала ребята катались две недели в Новогорске, потом с нами неделю здесь.

- Что показало вчерашнее поражение хозяев?

- Здесь такой турнир, что все команды сильные, и каждая игра непредсказуема. Нужно на всех настраиваться и биться.

- Перед турниром вашу сборную не называли в числе фаворитов.

- Пускай говорят, что считают нужным. Мы будем выходить и играть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)