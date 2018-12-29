04:45 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Галимов открыл счет в матче МЧМ Чехия - Россия. Видео

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Нападающий молодежной сборной России Артем Галимов открыл счет в матче чемпионата мира-2019 против Чехии. В концовке первого периода он поразил ворота соперника. В этот момент россияне были в меньшинстве. Для Галимова это первая шайба на турнире.

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​

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