Галимов открыл счет в матче МЧМ Чехия - Россия. Видео

Нападающий молодежной сборной России Артем Галимов открыл счет в матче чемпионата мира-2019 против Чехии. В концовке первого периода он поразил ворота соперника. В этот момент россияне были в меньшинстве. Для Галимова это первая шайба на турнире.

The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs – TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​