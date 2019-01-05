Футбольный комментатор Черданцев дал совет капитану хоккейной молодежки

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова капитана молодежной сборной России по хоккею Клима Костина. Игрок после поражения от США в полуфинале молодежного ЧМ (1:2) сказал: "Мы русские, здесь все и всё против нас".

"Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только твой соперник", - написал Черданцев в Твиттере.

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