12:28 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Футбольный комментатор Черданцев дал совет капитану хоккейной молодежки

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Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова капитана молодежной сборной России по хоккею Клима Костина. Игрок после поражения от США в полуфинале молодежного ЧМ (1:2) сказал: "Мы русские, здесь все и всё против нас".

"Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только твой соперник", - написал Черданцев в Твиттере.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/cherdantsev/status/1081463694314348544

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