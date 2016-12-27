Фотосессия молодежки в преддверии матча с Канадой

Пресс-служба ФХР менее чем за полтора часа до начала стартового матча молодежной сборной России на чемпионата мира с Канадой опубликовала видео с фотосессии команды перед турниром.
Трансляция матча Канада – Россия (начало – в 4:00 по московскому времени)
Время до игры Канада – Россия еще есть, а у нас в запасе два отличных видео-ролика. Первый – об официальном фотографировании молодежки. pic.twitter.com/b9dQlYtinI
– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2016 г.
Да и второй, по большому счету - об этом же. Посмотрите на этих ребят. Через полтора часа шуток уже не будет. #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/oUUlhz0QpQ– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2016 г.