02:48 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Фотосессия молодежки в преддверии матча с Канадой

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Пресс-служба ФХР менее чем за полтора часа до начала стартового матча молодежной сборной России на чемпионата мира с Канадой опубликовала видео с фотосессии команды перед турниром.

Трансляция матча Канада – Россия (начало – в 4:00 по московскому времени)

Время до игры Канада – Россия еще есть, а у нас в запасе два отличных видео-ролика. Первый – об официальном фотографировании молодежки. pic.twitter.com/b9dQlYtinI

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