Фото дня. Лицо Рубцова после матча против Белоруссии

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов в матче против Белоруссии (5:2) получил несколько ссадин. Они возникли на лице форварда после контакта с партнером по команде Артуром Каюмовым.
Отметим, что оба игрока отличились в этой встрече. Кроме того, одна шайба на счету Алексея Полодяна, а Клим Костин оформил дубль.
Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф.
Молодежная сборная России обыграла Белоруссию на чемпионате мира//
Трансляция матча Белоруссия – Россия
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nailsh78
да клюшкой свой ж задел.. оставляя шайбу
01:11