Фото дня. Лицо Рубцова после матча против Белоруссии

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов в матче против Белоруссии (5:2) получил несколько ссадин. Они возникли на лице форварда после контакта с партнером по команде Артуром Каюмовым.

Отметим, что оба игрока отличились в этой встрече. Кроме того, одна шайба на счету Алексея Полодяна, а Клим Костин оформил дубль.

Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф.

Молодежная сборная России обыграла Белоруссию на чемпионате мира//

Трансляция матча Белоруссия – Россия

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