Фото дня. Капитан сборной России разочарован поражением в 1/2 финала МЧМ-2019

Капитан молодежной сборной России Клим Костин, вероятно, больше всех был расстроен после поражения от США в 1/2 финала чемпионата мира (1:2). Телеканал TSN после поражения опубликовал в Твиттере фотографию разочарованного 19-летнего форварда, сидящего на скамейке запасных с тренером.

Напомним, после игры состоялась церемония награждения тройки лучших игроков сборной России на турнире. Костин от досады выбросил свой шлем, подаренные часы отдал кому-то на скамейке, а затем что-то сказал в адрес трибун.

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