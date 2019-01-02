Форвард сборной Словакии Адам Лишка: "Помню поражение от сборной России в 2017-м году. Хотим победить сейчас"

Нападающий и ассистент капитана сборной Словакии Адам Лишка дал комментарий в преддверии четвертьфинальной встречи против молодежной сборной России, сообщает сайт КХЛ.

– У вас было предпочтение, с кем играть в четвертьфинале – с Россией или с Канадой?

– Я хотел играть против России, потому что сейчас у нас в составе 17 человек, игравших на юниорском чемпионате мира 2017 года. Тогда мы уступили России 2:3 в овертайме. Мы хорошо помним это и сейчас хотим победить, – приводит слова Лишки сайт КХЛ.

Безусловно, КХЛ – большой опыт для меня. Это лучшая лига в Европе, и игра в ней очень помогает моей карьере. В Лиге всё очень быстро, и многие хоккеисты не просто опытные, они ещё и очень умно работают с шайбой.

В четырех матчах МЧМ-19 Лишка записал на свой счет 4 (2+2) очка.

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