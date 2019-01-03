Форвард сборной России Подколзин: "Кравцов, Костин и Денисенко играют на уровень выше, чем я"

Нападающий сборной России Василий Подколзин подвел итоги четвертьфинала со Словакией (8:3) на МЧМ.

- Как вам играть с Костиным, Денисенко и Кравцовым?

- Они играют на уровень выше, чем я, поэтому мне приятно с ними играть. И есть, чему поучиться.

- Вы проявили себя на Кубке Вызова. Придало это уверенности, чтобы достойно выступать?

- Сам вызов в молодежную сборную придал мне уверенности. Я нашел в себе новые силы и эмоции.

- Брагин в вас верит, даже учитывая, что у вас не все получается.

- Хорошо, что доверяет. Буду работать, чтобы все получалось.

- Что думаете про игру с США?

- Будет трудная битва. (Алексей Шевченко)

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