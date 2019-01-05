Форвард молодежной сборной Кравцов: "Мы были в шаге от своей мечты. Больше не знаю, что сказать..."

Центрфорвард молодежной сборной России Виталий Кравцов коротко прокомментировал полуфинальный матч чемпионата мира-2019 против США (1:2). Через сутки россиянам предстоит игра за 3-е место.

– Говорить нечего, мы опустошены. Завтра последний матч, будем отдаваться полностью и играть за Россию, – сказал Кравцов, который в микст-зоне не сдержал слезы. – Сегодня все ребята играли хорошо, бились до конца. Мы были в шаге от своей мечты. Больше не знаю, что сказать, нечего говорить... (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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