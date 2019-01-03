Финляндия в овертайме обыграла Канаду и вышла в полуфинал МЧМ

Сборная Финляндии обыграла Канаду в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 - 2:1 в овертайме.

Хозяева турнира открыли счет во втором периоде усилиями защитника Йена Митчелла и до последней минуты вели в счете. Финнов спас нападающий Алекси Непониеми. Победная шайба на счету Тони Утунена.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, которая ранее победила Швецию (2:0).

Молодежный чемпионат мира-2019

1/4 финала

Канада - Финляндия - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

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